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بلدية سخنين واللجنة الشعبية:مخطط خط الكهرباء لن يمر



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جاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية وبلدية سخنبن .اجتمعت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين يوم السبت 07/09/2019 في مبنى البلدية لدراسة ومتابعة قضية نقل خط الكهرباء ذو الضغط العالي المخطط له أن يمر من فوق أراضي شرق مدينة سخنين              حضر الجلسة رئيس البلدية ، مهندس البلدية ، نواب واعضاء من البلدية وأعضاء اللجنة الشعبية .


في هذا الاجتماع تم الأستماع الى شرح وافٍ من رئيس البلدية ومهندس البلدية عن المخطط المذكور وعن الخطوات القانونية والتخطيطية التي تم وسيتم تنفيذها من قبل البلدية بعد علمها عن المخطط من شهر تمور 07/2019 وحتى الآن . 

# أهل بلدنا الكرام  .  من موقع المسؤوليه والشفافية التامة  نضع بين ايديكم كل المعلومات والمستجدات بكل ما يتعلق بهذة القضيه الهامة والخطيرة . ١. المخطط بنقل خط الكهرباء من مدينة عرابة الى المنطقة الشرقية من مدينة سخنين (اراضي بأغلبيتها  بملكية اهالي سخنين )  اذا ما تم تنفيذة لا سمح الله ستكون له تداعيات كارثية على اراضي سخنين المذكورة . 

٢. هذا المخطط تم التخطيط له منذ حوالي السنتين وتم نشره في تاريخ 27/07/2019 دون علم بلدية سخنين به مسبقا . ٣. منذ أن علمت بلدية سخنين عن هذا المخطط قامت بعدة إجراءات عاجلة لإلغاء هذا المخطط لما له من تَبٍعات كارثية على أراضي سخنين من الناحية الشرقية .     ٤. بمبادره من رئيس البلديه تم بتاريخ 03/09/2019، عقد جلسة بالقدس بين (ותמ״ל) لجنة تخطيط مناطق مفضّلة للسكن، وبين ممثلين من بلدية سخنين وعرابة ودير حنا ولجنة البناء والتخطيط (לב הגליל ).

خلال تلك الجلسة، عُرض من قبل بلدية سخنين امام اللجنة اقتراحات وحلول بديلة مع شرح وافٍ  من قبل ذوي الاختصاصات، يشمل تقرير مفصّل من مخمّن اراضي، الذي يفصًل مدى  الإضرار الناتجة من تمرير الخط الكهربائي. لقد تم شرح خطورة تمرير خط الكهرباء من على اراضي سخنين ونتائجه الكارثية  ومدى هذة الأضرار التي ستلحق باصحاب الأراضي، بالإضافة للخسائر الماديه التي تقدر بحوالي بحوالي ٣٥٠ مليون شاقل في حال تم  تنفيذ هذا المخطط المقترح . ٥. في نهاية الجلسة المذكورة وَعَد نائب رئيس لجنة المناطق المفضّله للسكن (ותמ״ל) انه بعد استشارات داخلية سيعلم بلدية سخنين وجميع الاطراف صاحبة الشأن بموقف اللجنة من الادعاءات التى عُرٍضت أمامه ضد هذا المخطط.

٦. بعد النشر عن المخطط في التاريخ المذكور يحق لاصحاب الاراضي المتضررين منه الإعتراص عليه خلال 60  يوم من موعد النشر وعلية نطلب من جميع اصحاب الأراضي المتضررين من المخطط الذين لم يقدموا اعتراضاتهم حتى الان  ان يقدمو اعتراضاتهم حتى موعد 25/09/2019 مع تصريح مشفوع بالقسم (תצהיר ) مصادق بشكل قانوني. ٧. تم التوجه ايضا من قبل البلدية لمكتب محامين مختص بهذة القضايا بتقديم اعتراض مهني على هذا المخطط من قبل بلدية سخنين . ٨. تم الاقرار  بمتابعة هذا المخطط من قبل البلدية واللجنة الشعبية حتى وأده نهائيا . 

٩. تم الاقرار ايضا بدعوة اصحاب الاراضي بمرحلة لاحقة لإطلاعهم على كل المستجدات والخطوات التي تم تنفيذها لإلغاء المخطط  واتخاذ الخطوات النضالية الأخرى مع اصحاب الاراضي مستقبلا لنقف جميعا صفا واحدا لإلغاء هذا المخطط الكارثي . ١٠. سخنين وأهلها وأرضها غالية علينا جميعا وعلينا ان نعمل بكل امكانياتنا وقدراتنا وطاقاتنا للمحافظة عليها وحماية ارضنا . #مخطط خط الكهرباء من فوق اراضي سخنين لم ولن يمر . 
بلدية سخنين واللجنة الشعبية:مخطط خط الكهرباء لن يمر




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