نتنياهو, يكشف, عن, المزيد, من, المواقع, الإيرانية, النووية, السرية,

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت المزيد من المواقع النووية السرية الإيرانية وأن أحد أهمها هو منشأة لتطوير الأسلحة النووية في منطقة آباده، إلى الجنوب من اصفهان.

وعرض نتنياهو على وسائل الإعلام مساء اليوم صورا التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية، تُظهر أن إيران قامت بإخلاء هذه المنشأة بعد أن علمت بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفتها.ولم يُعرف بعد كيف علم الإيرانيون بذلك.