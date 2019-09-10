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طائرات إسرائيلية قصفت شرق سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في شرق سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية.


 وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب من مقره ببريطانيا ذكر في وقت سابق أن ضربات طائرات مجهولة أودت بحياة مقاتلين موالين لإيران وهاجمت مواقع ومستودعات أسلحة تابعة لهم في بلدة البوكمال قرب الحدود العراقية، حسب "رويترز".  وقالت وحدة الإعلام الحربي نقلا عن مصدر أمني في سوريا "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين... كان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابدا خلافا لما روج له إعلام العدو".  وأضافت أن الواقعة حدثت في منطقة البوكمال.  وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا وتريد منع إيران من أن يكون لها وجود عسكري دائم في سوريا ووجهت ضربات لشحنات أسلحة متطورة كانت في طريقها إلى حزب الله، حسب "رويترز".
طائرات إسرائيلية قصفت شرق سوريا




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