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اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين للمستشفى جراء انقلاب سيارة قرب بلدة مسعدة في الجولان مساء اليوم الاثنين .


الطواقم الطبية نقلت الشابتين بواسطة مروحية للمستشفى ووصفت حالتهما بالمتوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة




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