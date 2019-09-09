العثور على جثمان شاب فلسطيني مفقود في البوسنة والهرسك

عثرت السلطات الامنية في البوسنة والهرسك اليوم الاثنين على جثمان شاب فلسطيني اختفت اثاره منذ نحو ثلاثة أسابيع خلال محاولته الهجرة نحو اوروبا. وقالت عائلة حمد في بيت حانون انها تلقت تأكيدا من البوسنة والهرسك بعثور السلطات هناك على جثمان نجلها صالح حمد 22 عام . وأكدت العائلة ان نجلها فقد خلال محاولته الهجرة عبر نهر في البوسنة والهرسك. وكان شاب فلسطيني اخر توفي خلال محاولته عبور نفس النهر وهو الدكتور تامر السلطان.