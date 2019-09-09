اصابة, شابتين, في, حادث, دهس, بمدينة, سخنين,

كلمات متعلقةاصابة, شابتين, في, حادث, دهس, بمدينة, سخنين,
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين...
اغضبت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين بنشرها مقطع...
يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في...
كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك...
" هذه المرة نجحنا في افشال اللعبة التي كان يحاول نتنياهو من خلالها سرقة...
المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض...
رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...
جنين - قبضت شرطة محافظة جنين صباح اليوم الاثنين على شخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع...
تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...