تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 19:03:44 اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة |  2019-09-09 19:02:04 العثور على جثمان شاب فلسطيني مفقود في البوسنة والهرسك |  2019-09-09 19:00:44 اصابة شابتين في حادث دهس بمدينة سخنين |  2019-09-09 18:58:03 5 طرق صحية للتخلص من الماء الزائد في الجسم |  2019-09-09 18:56:30 فيفي عبده تغضب العراقيين بوصلة رقص في عاشوراء |  2019-09-09 18:54:52 يوفنتوس يتجه لتأمين نجمه من سان جيرمان |  2019-09-09 18:08:57 اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد |  2019-09-09 18:06:53 استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد |  2019-09-09 18:03:22 تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر |  2019-09-09 16:00:24 توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له |  2019-09-09 16:00:23 إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة |  2019-09-09 16:00:58 مرشحة لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي تدعو لتعدد الزوجات |  2019-09-09 14:15:44 العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض |  2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 14:55:17 مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شابتين في حادث دهس بمدينة سخنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث دهس عصر اليوم الاثنين عن اصابة شابتين من كفركنا على الشارع الرئيسي مدخل مدينة سخنين .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشابتين للمستشفى ووصفت حالتهما بالمتوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شابتين في حادث دهس بمدينة سخنين




كلمات متعلقة

اصابة, شابتين, في, حادث, دهس, بمدينة, سخنين,

تابعونــا

اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة 2019-09-09 | 19:03:44

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين...

فيفي عبده تغضب العراقيين بوصلة رقص في عاشوراء فيفي عبده تغضب العراقيين بوصلة رقص في عاشوراء 2019-09-09 | 18:56:30

اغضبت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين بنشرها مقطع...

اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد 2019-09-09 | 18:08:57

يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في...

استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد 2019-09-09 | 18:06:53

كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني...

تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر 2019-09-09 | 18:03:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك...

توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له 2019-09-09 | 16:00:24

" هذه المرة نجحنا في افشال اللعبة التي كان يحاول نتنياهو من خلالها سرقة...

العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض 2019-09-09 | 14:15:44

المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض...

في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها 2019-09-09 | 13:45:59

رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...

شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا 2019-09-09 | 14:55:09

جنين - قبضت شرطة محافظة جنين صباح اليوم الاثنين على شخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع...

الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا 2019-09-09 | 12:57:41

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية مصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة انخفاض اسعار الوقود البنزين لتر البلاد بداية الشهر القادم مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي اطلاق نار على شابة فلسطينية محاولة طعن مجندين شمال القدس عملية سكين الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع رضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيتالبروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسمواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com