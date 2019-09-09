اصابة, شابتين, في, حادث, دهس, بمدينة, سخنين,

اسفر حادث دهس عصر اليوم الاثنين عن اصابة شابتين من كفركنا على الشارع الرئيسي مدخل مدينة سخنين .

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اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة 2019-09-09 | 19:03:44 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين...

فيفي عبده تغضب العراقيين بوصلة رقص في عاشوراء 2019-09-09 | 18:56:30 اغضبت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين بنشرها مقطع...

اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد 2019-09-09 | 18:08:57 يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في...

استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد 2019-09-09 | 18:06:53 كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني...

تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر 2019-09-09 | 18:03:22 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك...

توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له 2019-09-09 | 16:00:24 " هذه المرة نجحنا في افشال اللعبة التي كان يحاول نتنياهو من خلالها سرقة...

العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض 2019-09-09 | 14:15:44 المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض...

في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها 2019-09-09 | 13:45:59 رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...

شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا 2019-09-09 | 14:55:09 جنين - قبضت شرطة محافظة جنين صباح اليوم الاثنين على شخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع...