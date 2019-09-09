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فيفي عبده تغضب العراقيين بوصلة رقص في عاشوراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اغضبت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين بنشرها مقطع فيديو راقص واهدائه لهم في يوم عاشوراء.



 فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية للفنانة العراقية رحمة رياض وعلقت قائلة: “تحية مني لشعب العراق و للفنانة رحمة رياض بحبها اوي و بحبكم”.
غير ان توقيت الفيديو، اثار غضب بعض العراقيين اذ كتب احد متابعيها: “شكرا لكي على التحية لكن نحن شعب العراق حاليا في حالة عزاء على ذكرى استشهاد الامام الحسين والامام ابا الفضل العباس واصحابهم وكل من استشهد معهم انها ذكرى عاشوراء ذكرى واقعة الطف الاليمة ونتمنى منك زيارتنا ومشاركتنا هذا العزاء والحداد على ال البيت الاطهار تحياتنا لكي ”.
وكتب متابع اخر: “عزيزتي ست فيفي انت مرة مسلمه وهالايام عاشوراء استشهاد ابن بنت الرسول الامام الحسين وعدكم مقام رأس الحسين وتعرفي هالشي كلش زين فأجلي رقصك بعد شهر محرم”.




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