يوفنتوس, يتجه, لتأمين, نجمه, من, سان, جيرمان,

يسعى يوفنتوس لتجديد عقد لاعبه، خلال الفترة المقبلة، في ظل الشائعات التي تدور حول اقترابه من الرحيل، واستهدافه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.

فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن يوفنتوس يرغب في تمديد عقد الدولي الفرنسي، بليز ماتويدي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2020.وأوضحت أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي للبيانكونيري، سيجلس مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لمناقشة العرض الجديد.وقالت مصادر قريبة من اللاعب للصحيفة: "ماتويدي عاش صيفًا هادئًا، وهو دائمًا هادئ بطبعه، إنه سعيد جدًا في إيطاليا حيث يشعر هو وعائلته بالراحة التامة".وختمت "توتو سبورت" بأن سان جيرمان سيواجه صعوبة كبيرة في ضم ماتويدي، مع اقترابه من تمديد عقده.