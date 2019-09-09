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استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني غانتس، على حزب "الليكود"، بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل 8 أيام من الانتخابات الإسرائيلية. وفقا لموقع "walla" العبري.  وأضاف الموقع انه لو أجريت الانتخابات الإسرائيلية اليوم لحصل تحالف "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل 32 مقعدا لحزب "الليكود".  وحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، بينما تحالف "يمينا" برئاسة آيليت شاكيد حصل على 9 مقاعد، وحزب يهودوت هتوراة" حصل على 7 مقاعد، أما حزب "شاس" المتدين فقد حصل على 6 مقاعد.  وبالتالي حصل "المعسكر الديمقراطي" برئاسة نيتسان هوروفتس على 6 مقاعد، وتحالف "العمل- جيشر" 6 مقاعد، أما "القائمة المشتركة" ، حصلت بحسب الاستطلاع على 9 مقاعد.  ومع ذلك، على الرغم من تقدم تحالف "أزرق أبيض"، فإن الاستطلاع يظهر ان كتلة اليمين المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحصل على 61 مقعدًا وذلك بفضل حزب "عوتسماة يهوديت" المتدين الذي ولأول مرة بحسب استطلاعات الرأي، يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.  ويظهر الاستطلاع ان كتلة المركز- يسار تحصل على 45 مقعدًا، تماما كما في الانتخابات السابقة التي أجريت في 9 نيسان/ابريل. بدون النواب العرب.  وكشف الاستطلاع عن نسبة 49% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون تشكيل حكومة وحدة علمانية ليبرالية دون الأحزاب المتدينة (الحريديم)، بينما يعارضها 39%.وفي السؤال حول من الأنسب لتولي منصب الحكومة الإسرائيلية، أجاب 39% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب، مقابل 30% لصالح رئيس المعارضة بيني غانتس، وأجاب 19% ان لا أحد منهما الأنسب لهذا المنصب، و 4% يرون بالاثنين مناسبين بنفس القدر، و8% اجابوا بأنهم لا يعرفون.
استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد




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