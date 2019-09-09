تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 18:08:57 اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد |  2019-09-09 18:06:53 استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد |  2019-09-09 18:03:22 تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر |  2019-09-09 16:00:24 توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له |  2019-09-09 16:00:23 إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة |  2019-09-09 16:00:58 مرشحة لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي تدعو لتعدد الزوجات |  2019-09-09 14:15:44 العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض |  2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 14:55:17 مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور |  2019-09-09 14:55:09 شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا |  2019-09-09 14:55:09 الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك رموز جريمة القتل ال 27 في المجتمع العربي وال8 بحق نساء  منذ بداية هذا العام - فك رموز جريمة قتل المرحومة أمينة ياسين من قرية الجديدة المكر- النيابة العامة تقدم صباح هذا اليوم  تصريح مدعٍ ضد زوجها المشتبه ياسين ياسين (48عام) بتورطه بقتلها وفق الشبهات طعنًا بالسكين.

 يمكننا ان نصرح الان انه مع نهاية تحقيق معقد وحساس أجرته الوحدة المركزية للتحقيق في لواء حيفا، تمكنت الشرطة من بناء قاعدة ادلة وقرائن ضد زوج المرحومة ياسن ياسين المشتبه بقتلها قبل 23 يومًا في طعن في السكين أمام أطفالها الخمسة داخل منزلهما في بلدة الجديدة المكر.
 بداية التحقيق في هذه القضية تعود الى يوم 17.9.19، مع تلقي بلاغ لمركز الشرطة  100 من طفل طلب المساعدة وسيارة إسعاف بسرعة من أجل والدته المصابة في قرية الجديدة المكر.
 مع وصول الطواقم الطبية إلى مكان الحادث مع قوات الشرطة ، تحصن الزوج المشتبه داخل المنزل ، وألقى بالسكاكين على القوات  ومنع دخولهم لتقديم المساعدة الطبية وحماية بقية العائلة داخل المنزل.
في غضون ذلك ، تمكن افراد الشرطة من اقتحام المنزل من خلال الشرفة، والسيطرة على الزوج  المشتبه والقاء القبض عليه. مع دخول المسؤولين الطبيين إلى المنزل للاسف الشديد لم يكن بوسعهم الا   الاقرار عن وفاة الضحية.
مسؤولية التحقيق في القضية القيت على عاتق الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الساحل، والتي قامت بدورها بجمع العديد من الافادات من الجيران وأفراد الأسرة الذين كانوا حاضرين والذين هوجموا على يد المشتبه، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المخبرية الفورنزية التي تم جمعها على يد خبراء التشخيص الجنائي بمساعدة المختبر الجنائي المتنقل، بما في ذلك ضبط السكين التي استخدمها المشتبه.  تم جمع الأدلة والتحقيق بصورة موضوعية وحساسة ومتفهمة مع الأطفال الخمسة (الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 15 سنة) حيث مكثوا اثناء وقوع الجريمة داخل المنزل هولاء الاطفال الذين حاولوا مساعدة امهم الضحية وإنقاذها لكن دون جدوى بسبب الخطورة التي نجمت عن المشتبه.
بعد انهاء التحقيق  تم نقل ملف التحقيق إلى مكتب النيابة العامة، لتقدم اليوم تصريح مدع  في محكمة الصلح في حيفا، حيث ستقدم النيابة العامة لواء  حيفا  الى المحكمة المركزية في حيفا ضد المشتبه لائحة اتهام وطلب توقيفه  حتى نهاية الإجراءات القانونية  بتهمة قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب نزاع شخصي إندلع بين  الاثنين.




كلمات متعلقة

تصريح, مدع, عام, ضد, باسين, ياسين, بقتل, زوجته, في, الجديدة, المكر,

تابعونــا

اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد 2019-09-09 | 18:08:57

يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في...

استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد 2019-09-09 | 18:06:53

كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني...

توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له 2019-09-09 | 16:00:24

" هذه المرة نجحنا في افشال اللعبة التي كان يحاول نتنياهو من خلالها سرقة...

العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض 2019-09-09 | 14:15:44

المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض...

في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها 2019-09-09 | 13:45:59

رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...

شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا 2019-09-09 | 14:55:09

جنين - قبضت شرطة محافظة جنين صباح اليوم الاثنين على شخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع...

الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا 2019-09-09 | 12:57:41

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...

الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو 2019-09-09 | 12:06:50

اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي...

الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات 2019-09-09 | 11:56:18

بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز...

بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا 2019-09-09 | 11:44:58

أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق كرنفال الطفولة مدينة الناصرة مشاركة واسعة اهالي اطفال فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود اعتقال اداري 30 يوما شاب نصراوي فيسبوك التهديد بتنفيذ عملية فلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان مصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار عرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت أنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com