تصريح, مدع, عام, ضد, باسين, ياسين, بقتل, زوجته, في, الجديدة, المكر,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك رموز جريمة القتل ال 27 في المجتمع العربي وال8 بحق نساء منذ بداية هذا العام - فك رموز جريمة قتل المرحومة أمينة ياسين من قرية الجديدة المكر- النيابة العامة تقدم صباح هذا اليوم تصريح مدعٍ ضد زوجها المشتبه ياسين ياسين (48عام) بتورطه بقتلها وفق الشبهات طعنًا بالسكين.

يمكننا ان نصرح الان انه مع نهاية تحقيق معقد وحساس أجرته الوحدة المركزية للتحقيق في لواء حيفا، تمكنت الشرطة من بناء قاعدة ادلة وقرائن ضد زوج المرحومة ياسن ياسين المشتبه بقتلها قبل 23 يومًا في طعن في السكين أمام أطفالها الخمسة داخل منزلهما في بلدة الجديدة المكر.بداية التحقيق في هذه القضية تعود الى يوم 17.9.19، مع تلقي بلاغ لمركز الشرطة 100 من طفل طلب المساعدة وسيارة إسعاف بسرعة من أجل والدته المصابة في قرية الجديدة المكر.مع وصول الطواقم الطبية إلى مكان الحادث مع قوات الشرطة ، تحصن الزوج المشتبه داخل المنزل ، وألقى بالسكاكين على القوات ومنع دخولهم لتقديم المساعدة الطبية وحماية بقية العائلة داخل المنزل.في غضون ذلك ، تمكن افراد الشرطة من اقتحام المنزل من خلال الشرفة، والسيطرة على الزوج المشتبه والقاء القبض عليه. مع دخول المسؤولين الطبيين إلى المنزل للاسف الشديد لم يكن بوسعهم الا الاقرار عن وفاة الضحية.مسؤولية التحقيق في القضية القيت على عاتق الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الساحل، والتي قامت بدورها بجمع العديد من الافادات من الجيران وأفراد الأسرة الذين كانوا حاضرين والذين هوجموا على يد المشتبه، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المخبرية الفورنزية التي تم جمعها على يد خبراء التشخيص الجنائي بمساعدة المختبر الجنائي المتنقل، بما في ذلك ضبط السكين التي استخدمها المشتبه. تم جمع الأدلة والتحقيق بصورة موضوعية وحساسة ومتفهمة مع الأطفال الخمسة (الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 15 سنة) حيث مكثوا اثناء وقوع الجريمة داخل المنزل هولاء الاطفال الذين حاولوا مساعدة امهم الضحية وإنقاذها لكن دون جدوى بسبب الخطورة التي نجمت عن المشتبه.بعد انهاء التحقيق تم نقل ملف التحقيق إلى مكتب النيابة العامة، لتقدم اليوم تصريح مدع في محكمة الصلح في حيفا، حيث ستقدم النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا ضد المشتبه لائحة اتهام وطلب توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية بتهمة قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب نزاع شخصي إندلع بين الاثنين.