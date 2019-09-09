توما, سليمان, :, نجحنا, في, افشال, محاولة, نتنياهو, سرقة, الانتخابات،, بقي, علينا, توجيه, الضربة, الأخيرة, له,

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يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في...
كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك...
المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض...
رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...
جنين - قبضت شرطة محافظة جنين صباح اليوم الاثنين على شخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع...
تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...
اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي...
بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز...
أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي...