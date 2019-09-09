تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 18:08:57 اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد |  2019-09-09 18:06:53 استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد |  2019-09-09 18:03:22 تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر |  2019-09-09 16:00:24 توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له |  2019-09-09 16:00:23 إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة |  2019-09-09 16:00:58 مرشحة لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي تدعو لتعدد الزوجات |  2019-09-09 14:15:44 العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض |  2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 14:55:17 مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور |  2019-09-09 14:55:09 شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا |  2019-09-09 14:55:09 الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتمضي نحو تخصيب اليورانيوم، رغم أن هذا محظور بموجب الاتفاق النووي المبرم.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم، برغم أنه لم تتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر الحالي".


وكانت طهران أعلنت السبت، أنها بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك في إطار تخفيض جديد لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي.




كلمات متعلقة

إيران, تستعد, لتخصيب, اليورانيوم, بأجهزة, متطورة,

تابعونــا

الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً 2019-09-09 | 14:55:09

حذر علماء المناخ من أن فصل الشتاء القادم قد يكون من بين الأقسى على بريطانيا منذ...

سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ 2019-09-09 | 13:02:54

يبدو أن المجرمين والسفاحين لديهم طريقة "مذهلة" في إبراز إجرامهم بصرف النظر عن هول...

بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا 2019-09-09 | 11:36:27

أرقام قياسية سجلتها درجات الحرارة التي ضربت فرنسا في شهر أيار الماضي، حيث وصلت في...

"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية "حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية 2019-09-09 | 08:45:54

أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة،...

تأجيل لقاء أمير الكويت مع ترامب بعد نقله الى المشفى تأجيل لقاء أمير الكويت مع ترامب بعد نقله الى المشفى 2019-09-09 | 06:25:48

أعلن الديوان الأميري الكويتي،امس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح...

الملك عبد الله للفلسطينيين: واجبنا أن نقف إلى جانبكم الملك عبد الله للفلسطينيين: واجبنا أن نقف إلى جانبكم 2019-09-09 | 05:23:32

قال الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا...

إزالة آخر عقبة أمام تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر إزالة آخر عقبة أمام تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر 2019-09-08 | 19:47:43

قالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، الأحد، إنهما...

الحكومة الاسرائيلية تصادق على القانون الخاص بنصب الكاميرات في مراكز الاقتراع الحكومة الاسرائيلية تصادق على القانون الخاص بنصب الكاميرات في مراكز الاقتراع 2019-09-08 | 14:45:24

صادق مجلس الوزراء بالاجماع قبل قلثيل على القانون الخاص بنصب كاميرات المراقبة في...

اتفاق إيراني أمريكي سري حول ناقلة النفط العملاقة "أدريان داريا 1" اتفاق إيراني أمريكي سري حول ناقلة النفط العملاقة "أدريان داريا 1" 2019-09-08 | 09:22:37

أفادت صحيفة «الراي» الكويتية أن اتفاقا سريا أبرِم بين أميركا وإيران عن طريق طرف...

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43 2019-09-07 | 16:54:03

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى ثلاثة وأربعين (43) قتيلا، بحسب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابةالمدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة راهبات الفرسنسيسكان مدرسة الثانوية الناصرة تحتفل بتخريج الفوج 68 من طلابها هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةشجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com