شريف, منير, عن, محمد, رمضان, :, الأنا, عالية, شوية,

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رفع محام مصري بلاغاً أرسله الى النائب العام المصري ضد الممثل عمرو واكد بتهمة...
شن الفنان اللبناني يوسف الخال، هجومًا حادًا على منتقدي الاوضاع في لبنان، مطالبًا...
بعد البلبلة التي أثيرت مؤخرا بشأن علاقة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ بزوجته،...
نشر سلطان الطرب الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” عبر حسابه الرسمي على موقع ”...
أطلقت النجمة المغربية هدى سعد أحدث أعمالها الفنية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "...
تعرض الفنان المصري حكيم لحادث سير مروّع أدى لإنقلاب سيارته أكثر من مرّة، على...
بعد أن توقف عند الجزء التاسع من مسلسل “باب الحارة”، إصر ذهاب ملكية العمل...
نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وجهت فيها...
التقى الفنان اللبناني فارس كرم بزميلته الفنانة إليسا عن طريق الصدفة على متن إحدى...
احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 40 . ونشرت...