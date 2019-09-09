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شريف منير عن محمد رمضان : الأنا عالية شوية



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حل الفنان المصري ” شريف منير ” ضيفا مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” والمذاع على قناة ” dmc ” الفضائية المصرية .

وتحدث الفنان شريف منير عن الفنان ” محمد رمضان ” ورأيه في الأزمة والانتقادات التي تعرض لها محمد رمضان بعد حفله الغنائي الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي .

 وعلق شريف منير على ” الشو ” الذي يظهر به رمضان في الحفلات وخاصة الأخير .. قائلا : ” شو محمد رمضان أثناء تقديمه في الحفلات فيه الأنا عالية شوية .. وطريقة تقديمه ودخوله في حفله الأخير كانت تشوبها الغرور ” .


ووجه شريف منير رسالة إلى محمد رمضان ينصحه بها ويدعمه قائلا : ” محمد رمضان فنان موهوب .. ولكن بلاش ناخد من 50 سينت وخلينا في مصر أثناء تقديم الاغاني .. محمد رمضان نجم محبوب ولديه شعبية كبيرة ويجب ان يستغلها في اصلاح جيل وينصح الشباب ولكن الشو اللي بيقدموا عايز يتظبط شوية بمعنى انه يبقي ليك بصمة علي جيل كامل ” .


وأكد منير أن الحضور الكثيف في حفلات رمضان لا يعني نجاحه .


وأشار إلى أنه لا يعجبه معظم كلمات المهرجانات ولكننا نحتاج إلى قاموس للكلمات التي يتم اختيارها خاصة في المهرجانات والأغاني الشعبية بدلا من الكلمات التافهة حيث يمكن استغلال كلمات المهرجانات في توجيه نصائح ومعلومات تفيد الشباب .




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