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ريال مدريد يسخر كل إمكانياته من أجل "لاعب واحد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية رياضية أن فريق ريال مدريد الإسباني قرر أن يسخر كل إمكانياته المادية من أجل الحصول على خدمات لاعب واحد فقط في الصيف المقبل.




وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد "سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل" وأن مدرب الفريق زين الدين زيدان وضع المهاجم الفرنسي ليصبح هدفه الأول.


فبعد أن فشل النادي الملكي في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار هذا الصيف، قرر ريال مدريد نقل تركيزه إلى المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، الفائز ببطولة كأس العالم الأخيرة، تعني أن الميرنغي كان دائما المرشح الثاني بعد برشلونة في السباق على التعاقد مع نيمار.


وأضافت "سبورت" أن زين الدين زيدان جعل مبابي هدفه الاول في الميركاتو الصيفي المقبل، أي صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا.




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