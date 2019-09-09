العليا, تجيز, للجيش, احتجاز, جثامين, الفلسطينيين, لأغراض, التفاوض,

ووفق القرار، فإن المحكمة منحت الجيش صلاحية استمرار احتجاز جثامين الشهداء، لإجراء مفاوضات حول مبادلتهم بالجنود الأسرى في غزة.وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود: إن "المحكمة الاسرائيلية العليا" منحت صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

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