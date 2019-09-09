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العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض



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 المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض.



ووفق القرار، فإن المحكمة منحت الجيش صلاحية استمرار احتجاز جثامين الشهداء، لإجراء مفاوضات حول مبادلتهم بالجنود الأسرى في غزة.
 

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود: إن "المحكمة الاسرائيلية العليا" منحت صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.




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