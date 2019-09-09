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بلاغ يطالب الانتربول بإلقاء القبض على عمرو واكد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفع محام مصري بلاغاً أرسله الى النائب العام المصري ضد الممثل ​عمرو واكد​ بتهمة التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وتحريض الدول والجهات الخارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.


ويضم البلاغ اتهامه ايضاً بالاشتراك بجميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة والتي تحرض ضد مصر وقيادتها ويتلقى تمويلات مالية من تنظيم الإخوان لارتكابه جرائم ضد مصر، حسب البلاغ.


وأضاف فى بلاغه أن عمرو واكد يرتكب جرائم عدة ضد مصر منذ هروبه منها ويسعى للتحالف مع الجماعة الارهابية لاسقاط مصر ومنع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها ويسعى لزعزعة الاستقرار والامن الداخلي للبلاد.




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