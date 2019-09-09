تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 18:08:57 اضراب لمفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية في كافة انحاء البلاد |  2019-09-09 18:06:53 استطلاع:"أزرق أبيض" يتفوق قبل 8 أيام من المعركة والقائمة المشتركة 9 مقاعد |  2019-09-09 18:03:22 تصريح مدع عام ضد باسين ياسين بقتل زوجته في الجديدة المكر |  2019-09-09 16:00:24 توما سليمان : نجحنا في افشال محاولة نتنياهو سرقة الانتخابات، بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة له |  2019-09-09 16:00:23 إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة |  2019-09-09 16:00:58 مرشحة لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي تدعو لتعدد الزوجات |  2019-09-09 14:15:44 العليا تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض |  2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 14:55:17 مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور |  2019-09-09 14:55:09 شرطة جنين تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يشتبه بمحاولته اختطاف طفل في اريحا |  2019-09-09 14:55:09 الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاز المواطن، زيد سعيد علي الزبيدي، بهدية من قسم الشرطة المحلية، عبارة عن سيارة Hyundai i10 جديدة، وذلك لالتزامه الدائم بقواعد المرور.



وفاز الزبيدي بتلك السيارة في إطار يانصيب جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور.


وتطبق السلطات في دبي هذا النظام منذ عام 2013، ويقضي بأن يتلقى السائق كل شهر ما يسمى بـ"النقاط البيضاء"، مقابل عدم خرقه قواعد المرور. أما السائقون الذين نالوا 60 نقطة بيضاء خلال 5 أعوام فيمكنهم المشاركة في اليانصيب وتتاح لهم فرصة للفوز بسيارة.


وحقق الزبيدي العام الجاري فوزا باليانصيب وتلقى سيارة Hyundai i10.


يذكر أن شرطة إمارة رأس الخيمة اكتشفت مؤخرا سائقا لم يخرق أبدا قواعد المرور خلال 50 عاما لقيادة السيارة.




كلمات متعلقة

مواطن, من, دبي, فاز, بسيارة, "هيونداي", لالتزامه, بقواعد, المرور,

تابعونــا

مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! 2019-09-09 | 13:00:20

رصدت مدينة ألمانية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مبلغا قدره مليون يورو لأي شخص...

اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! 2019-09-09 | 11:55:09

اكتشف سكان محليون في منزل تابع لرئيس باراغواي المخلوع الراحل ألفريدو سترويسنر،...

دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% 2019-09-09 | 10:30:03

لا يبدو أن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لآيفون 11 المتوقع الإعلان عنه قريبا؛ فبعض...

هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح 2019-09-09 | 08:59:05

حدد خبراء منتدى الاقتصاد العالمي الدول الأكثر أمنا والأكثر خطورة، ضمن إطار...

هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح 2019-09-06 | 14:58:04

حدد خبراء منتدى الاقتصاد العالمي الدول الأكثر أمنا والأكثر خطورة، ضمن إطار...

نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال! نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال! 2019-09-06 | 09:18:37

في حادثة غريبة شهدتها مدينة تولوز الفرنسية، ترجح التحقيقات الأولية حرق طالب سقط...

نجاح اول تجربة لاستنساخ القطط في الصين نجاح اول تجربة لاستنساخ القطط في الصين 2019-09-06 | 05:57:59

نجحت شركة في بكين في استنساخ قطة، وهو ما يعد سابقة في الصين، حيث قد تشكل هذه...

بانكوك مدينة السياح الأولى.. ودبي ومكة على رأس القائمة الأهم بانكوك مدينة السياح الأولى.. ودبي ومكة على رأس القائمة الأهم 2019-09-05 | 12:45:48

حلت بانكوك للسنة الرابعة على التوالي أولى بين المدن التي استضافت أكبر عدد من...

زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران "فيديو" زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران "فيديو" 2019-09-05 | 10:54:29

تداول مغردون ووسائل إعلام رسمية إيرانية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو يوضح إجراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلادالشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح مسرح الاطفال مشروع مهرجان الخامس عشر سخنين انطلاق مشاركة واسعة حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيششجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات جيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوتثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com