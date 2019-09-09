الحمية, النباتية, تهدد, أصحابها, بالسكتة, الدماغية,

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فوجئت مجموعة من العلماء، بأن الدراسة التي قاموا بها كشفت بمحض الصدفة، عن طريقة قد...
: يلجأ غالبية الشباب للنوادي الرياضة ليس فقط لفقدان الوزن وإنما لبناء العضلات،...
حين تنشط الغدة الدرقية في جسم الإنسان، بشكل زائد عما هو مطلوب، فإن الأطباء يوصون...
سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع الأورام التي تهاجم المرأة، وعلى الرغم من أنه ليس...
المقعد المريح الذي تجلس عليه لتشاهد برامج التلفزيون ليس صديقاً لك، بل يمكن أن...
حذرت دراسة أميركية حديثة من أن تراجع صحة الفم والأسنان، خاصة أمراض اللثة، مرتبطة...
يعرف الكثيرون أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن دراسة جديدة...
مع حلول الموسم الدراسي، تثير حقائب الظهر التي يحملها التلاميذ الصغار، مخاوف صحية...
يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء...
تشير دراسة جديدة إلى أن أجزاء صغيرة من البلاستيك قد تدخل أجسامنا عبر الهواء الذي...