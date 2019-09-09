برشلونة, يسعى, للاحتفاظ, بميسي, مدى, الحياة,

أفادت تقارير صحفية، بأن الجدل تزايد حول مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع برشلونة الإسباني بعدما جرى الكشف عن وجود بند في عقده يمكنه من الرحيل الصيف القادم وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في صيف 2021.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الكشف عن وجود هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن ميسي.وكان برشلونة ينوي تقديم اقتراح لتمديد عقد ميسي دون وضع أي شروط أو بنود تمنحه الحق في الرحيل، حيث يرغب البارسا في أن يكون العقد الجديد مدى الحياة.ويحتفظ رئيس النادي الكاتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، بتلك الفكرة منذ فترة طويلة، وقد صرح في لقاء تلفزيوني مؤخرا أنه لا داعي للتعجل فيما يخص التفاوض مع ميسي لأنه أثبت التزامه وولائه للنادي مرات عديدة.وتربط بارتوميو وخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، علاقة ودية للغاية وهما على اتصال دائم، كما يحرص رئيس البارسا على الاعتناء بجميع متطلبات قائد الفريق الكتالوني.ويعرف ميسي ووالده نوايا النادي، لكنهما ليسا في عجلة من أمرهما للجلوس والتحدث عن عقد جديد، خاصة وأن العقد الحالي ممتد حتى 30 حزيران/يونيو 2021، على الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل منذ فترة على البدء في الحديث عن التجديد خلال الأشهر المقبلة.ويعرف ميسي وحده المدة التي يرغب في الاستمرار خلالها داخل الملاعب، لكن الجميع في برشلونة لديه يقين أن ميسي سيظل يقاتل حتى 2022، وقيادة الأرجنتين في كأس العالم بقطر.