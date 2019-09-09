شرطة, جنين, تقبض, على, شخص, ظهر, في, مقطع, فيديو, يشتبه, بمحاولته, اختطاف, طفل, في, اريحا,

جنين - قبضت شرطة محافظة جنين صباح اليوم الاثنين على شخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماع يشتبه بمحاولته خطف طفل في مخيم عقبة جبر بمدينة اريحا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة ومن لحظة انتشار الفيديو باشرت باجراءات البحث والتحري وتعميم صورة الشاب على كافة المحافظات وادارات الشرطة المعنية وتمكنت من التعرف عليه وتبين بانه من سكان محافظة جنين وقبضت عليه بالتنسيق مع شرطة محافظة اريحا صباح اليوم من خلال حاجز اقيم لهذا الامر.واضاف بانه أُحيل لشرطة محافظة اريحا والاغوار لسماع اقواله للوقوف على ملابسات القضية ومطابقة كافة المعلومات والتحقق منها .ودعا ارزيقات كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة التروي قبل نشر اي معلومة من شانها ان تثير الخوف لدى المواطنين وضرورة التواصل مع الشرطة وابلاغها عن اي حدث من خلال الرقم المجاني 100 .