الشتاء, القادم, سيكون, الأٌقسى, منذ, 30, عاماً,

كلمات متعلقةالشتاء, القادم, سيكون, الأٌقسى, منذ, 30, عاماً,
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة...
يبدو أن المجرمين والسفاحين لديهم طريقة "مذهلة" في إبراز إجرامهم بصرف النظر عن هول...
أرقام قياسية سجلتها درجات الحرارة التي ضربت فرنسا في شهر أيار الماضي، حيث وصلت في...
أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة،...
أعلن الديوان الأميري الكويتي،امس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح...
قال الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا...
قالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، الأحد، إنهما...
صادق مجلس الوزراء بالاجماع قبل قلثيل على القانون الخاص بنصب كاميرات المراقبة في...
أفادت صحيفة «الراي» الكويتية أن اتفاقا سريا أبرِم بين أميركا وإيران عن طريق طرف...
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى ثلاثة وأربعين (43) قتيلا، بحسب...