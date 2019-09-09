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الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي لن يتم عرضه للكنيست للموافقة عليه في القراءة الأولى.


وأفيد سابقا ان الكنيست   يصوت بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، على مشروع قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع أثناء عملية التصويت للانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر.

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الحكومة بالاجماع على عرض تعديل قانون الانتخابات المُقترح من قبل حزب "الليكود" الحاكم، على الكنيست للتصويت عليه، قبل الانتخابات الإسرائيلية بـ 9 أيام فقط. والذي يُعارضه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.


ويتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب من حزب "الليكود"، ميكي زوهار، لاستكمال إجراءات تشريع القانون. وستناقش اللجنة مشروع القانون يوم الثلاثاء، ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق ، أعلن أفيغدور ليبرمان بشكل غير متوقع أن حزبه قرر معارضة الصيغة الحالية لقانون حزب الليكود، حول الكاميرات .


من جهته قال النائب  د. أحمد الطيبي في تعقيب اولي  : صوت "المشتركة" هو الذي حسم !  اسقطنا قانون الكاميرات.


وخلال الجلسة تم ابعاد النائب اسامة السعدي وذلك بعد احتجاجه على ادعاءات اعضاء الليكود .








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