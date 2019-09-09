تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |  2019-09-09 11:56:18 الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات |  2019-09-09 11:55:09 اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! |  2019-09-09 11:44:58 بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا |  2019-09-09 11:36:27 بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا |  2019-09-09 11:32:03 الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل |  2019-09-09 11:06:01 لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها |  2019-09-09 10:58:24 فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات |  2019-09-09 10:28:40 اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية |  2019-09-09 10:30:03 دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% |  2019-09-09 10:02:43 مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رصدت مدينة ألمانية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مبلغا قدره مليون يورو لأي شخص يمكنه إثبات أنها غير موجودة.


وتأتي هذه الخطوة في محاولة للتخلص من نظريات المؤامرة واسعة النطاق، التي انتشرت عبر الإنترنت، منذ عام 1994، عندما أعرب طالب في مجال تكنولوجيا المعلومات، أثناء مقابلة له مع شخص من "بيليفيلد" في غرب ألمانيا، عن عدم تصديقه بوجود هذه البلدة في الواقع.


وظهرت نظرية المؤامرة الطويلة الأمد، بعد أن صرح الطالب، أتشيم هيلد، قائلا: "ببساطة هي غير موجودة" (Das gibt’s doch gar nicht)، ونتج عن ذلك ما يعرف باسم "مؤامرة بيليفيلد".


ويعتقد البعض أن هيلد فعل هذا في إطار لعبة كان على المشاركين من خلالها استخدام مهاراتهم في الإقناع ليجادلوا بأن بيليفيلد، أكبر مدن ألمانيا العشرين، هي مجرد خيال وغير موجودة.


وبعد مرور 25 عاما، انتشرت النظرية بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث يعتقد أن هيلد، وهو خبير في مجال الإنترنت الآن، يواصل خدمة غرضه الأول من النظرية، والمتمثل في السخرية من جميع نظريات المؤامرة الشائعة.


وبالنسبة لأولئك الذين قد يشعرون بالإهانة من فكرة عدم وجود بيليفيلد، يصر هيلد على أن اختياره للمدينة كان مجرد صدفة.



لم يمنع ذلك قسم التسويق في المدينة من استخدام شعبية "مؤامرة بيليفيلد" للمساعدة في تعزيز مكانة المدينة.


وقدم نحو 2000 شخص حتى الآن، عرضا للمشاركة في المنافسة التي تعد بمكافأة قدرها مليون يورو، لأي شخص يمكنه تقديم دليل قوي على أن بيليفيلد محض خيال بالفعل.


وتم إطلاق المسابقة الشهر الماضي، ودعت المشاركين إلى "أن يكونوا مبدعين بلا حدود، بكل الوسائل"، من أجل "تقديم أدلة لا تقبل الجدل".


وكان آخر موعد لتقديم المشاركات يوم الأربعاء الماضي، من بينها 300 مشاركة من خارج البلاد، ومن المنتظر أن يعلن المسؤولون أسماء الفائزين في 17 سبتمبر الجاري، حيث صرح متحدث باسم المسابقة: "إننا نواجه الكثير من الضحك".




كلمات متعلقة

مدينة, ألمانية, تقدم, مليون, يورو, لمن, يثبت, أنها, غير, موجودة!,

تابعونــا

اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! 2019-09-09 | 11:55:09

اكتشف سكان محليون في منزل تابع لرئيس باراغواي المخلوع الراحل ألفريدو سترويسنر،...

دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% 2019-09-09 | 10:30:03

لا يبدو أن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لآيفون 11 المتوقع الإعلان عنه قريبا؛ فبعض...

هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح 2019-09-09 | 08:59:05

حدد خبراء منتدى الاقتصاد العالمي الدول الأكثر أمنا والأكثر خطورة، ضمن إطار...

هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح هذه هي أشد دول العالم خطورة على حياة السياح 2019-09-06 | 14:58:04

حدد خبراء منتدى الاقتصاد العالمي الدول الأكثر أمنا والأكثر خطورة، ضمن إطار...

نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال! نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال! 2019-09-06 | 09:18:37

في حادثة غريبة شهدتها مدينة تولوز الفرنسية، ترجح التحقيقات الأولية حرق طالب سقط...

نجاح اول تجربة لاستنساخ القطط في الصين نجاح اول تجربة لاستنساخ القطط في الصين 2019-09-06 | 05:57:59

نجحت شركة في بكين في استنساخ قطة، وهو ما يعد سابقة في الصين، حيث قد تشكل هذه...

بانكوك مدينة السياح الأولى.. ودبي ومكة على رأس القائمة الأهم بانكوك مدينة السياح الأولى.. ودبي ومكة على رأس القائمة الأهم 2019-09-05 | 12:45:48

حلت بانكوك للسنة الرابعة على التوالي أولى بين المدن التي استضافت أكبر عدد من...

زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران "فيديو" زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران "فيديو" 2019-09-05 | 10:54:29

تداول مغردون ووسائل إعلام رسمية إيرانية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو يوضح إجراء...

حصان على متن الطائرة.. كيف وصل إلى هذا الموقع بين الركاب؟ حصان على متن الطائرة.. كيف وصل إلى هذا الموقع بين الركاب؟ 2019-09-04 | 16:00:05

ظهر حصان صغير في طابور ركاب يتنظرون الصعود إلى الطائرة، في مطار مدينة شيكاغو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين اقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء جولة ثانية باقة الغربية انتخابات رئاسة اقتراع مشاركة بلديةانفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم قاصران يافة الناصرة محاولة قنل يهودي طعنا سكين سكاكين احداث القدس الاقصى فرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار جسم مشبوه ام واصف مفرق مدينة الناصرة الشرطة اغلاق التحقق حقيبة نشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران مسيرة احد الشعانين مدينة شفاعمرو مشاركة واسعة قداس الطوائف المسيحية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com