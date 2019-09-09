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الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث  تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي تناقش قانون كاميرات المراقبة في صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست .



وقال السعدي "الحكومة تتعامل مع الموضوع بشكل عنصري وتوجه اصابع الاتهام للمجتمع العربي، هذه السياسة مرفوضة نحن نتعامل مع الانتخابات بنزاهة مُطلقة ووفق القانون.


واضاف :" لن نسمح بان يتم سلب حقنا في التصويت من خلال التخويف والردع، فلا الكاميرات تردرعنا ولا سياستهم تُخيفنا وما لهذه السياسة الا ان تُزيدنا قوة واصرار على رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل للقائمة المشتركة ". 




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