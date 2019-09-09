الكنيست, تبحث, مشروع, قانون, نصب, الكاميرات,

بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة القريبة وذلك بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء بالاجماع.

وسيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب الليكودي ميكي زوهار لاستكمال إجراءات التشريع . وافيد ان اللجنة بدأت تناقش مشروع القانون ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم غد الأربعاء .وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس من تمرير قانون الكاميرات معتبرة انه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع وقد يؤدي الى اغلاق بعضها في يوم الانتخابات .