براد, بيت, يكشف, سبب, انفصاله, عن, أنجلينا, جولي,

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صرّحت نجمة الأفلام الاباحيّة السابقة، ميا خليفة (26 عامًا)، في برنامج “HARDtalk” على...
بعد الكثير من الأخبار التي تناولت الحديث عن إنفصال الثنائي الشهير الممثلة...
حسمت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أمرها وقرّرت حرمان خمسة من أبنائها من...
كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن بيع المغني الإنجليزي ” زين مالك ” لمنزله...
تستعد العائلة المالكة خلال فصل الصيف، لقضاء إجازة سنوية ممتعة، وتحديدًا أسرة...
بعد إذاعة خبر طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته ووالدة طفلتيه، أنجيلا بشارة، انتشرت...
من وقت ولادة الطفل الملكي آرتشي, ابن الممثلة الهوليوودية ميغان ماركل والأمير...
بالتزامن مع الذكرى العاشرة لوفاة ملك البوب مايكل جاكسون الذي توفى عام 2009 بعد...
نشرت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة صورة جديدة لها ظهرت فيها برفقة...
ألمحت المغنية الشهيرة ريانا إلى أنها تزوجت من صديقها الملياردير السعودي حسن جميل...