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بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا



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أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بوفاة الفتاة إسراء غريب في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، سيتم تسليمه غدًا الثلاثاء، للنيابة العامة الفلسطينية.


 وقال أبو سندس "سيتم تقديم التقرير للنيابة العامة يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد فحص عينة الباثالوجي، ثم يقوم الطبيب الشرعي بإعداد التقرير الطبي النهائي، ويسلمه للنيابة العامة جهة الاختصاص في هذا الموضوع".


وأضاف "تم فحص جزء من العينات داخل فلسطين، وهناك جزء آخر تم إرساله إلى الأردن، والتي وصلت السبت، وبقيت عينة الباثالوجي، والتي من المقرر أن تخرج نتائجها اليوم الاثنين، وبعدها يُعِدُّ الطبيب الشرعي تقريره، ومن ثم يسمله إلى النيابة العامة يوم غدٍ الثلاثاء".


وتابع وكيل وزارة العدل: "هناك عينات لا يوجد لها مختبرات في فلسطين، حيث يتم إرسالها إلى المختبر الجنائي الأردني، ومن ثم تعود، ويتم تقديمها إلى الطبيب الشرعي، وبعدها يتم كتابة التقرير العام، ويقدمه إلى النيابة".



 وبين أبو سندس، أن دور الطبيب الشرعي، يتمثل في التشريح، فإذا لم يصل لنتيجة من خلال التشريح، فيأخذ عينات، ويتم إرسالها إلى الفحص، وعلى ضوء نتائج الفحص يقوم بإعداد تقريره، ويقدمه للنيابة، لافتاً إلى أن النيابة هي صاحبة الدعوة والقرار في هذا الموضوع.




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