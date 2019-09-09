محرز, يرد, على, شائعات, خلافه, مع, جوارديولا,

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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائمة من أفضل 11 لاعبا في تاريخ قارة إفريقيا تزامنا مع...
قال تقرير صحفي، اليوم ، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الدولي...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن الثلاثي الهجومي الذي سيخوض به برشلونة مباراة...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن موقف إدينسون كافاني وكيليان مبابي، نجمي...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع...
ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحلم بتعزيز صفوفه بصفقة جديدة...
أبدى بعض لاعبي برشلونة استعدادهم للمساعدة، من أجل إعادة نيمار لصفوف الفريق...
أغنية من اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً وتوزيعاً، طرحتها الفنانة ديانا حداد...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس،...
حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع نيمار دا سيلفا،...