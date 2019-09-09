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محرز يرد على شائعات خلافه مع جوارديولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبر الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في قيادة منتخب بلاده للفوز في جميع مبارياته الرسمية والودية.



وقال محرز في تصريحات متلفزة "نرغب في المواصلة بنفس الروح التي لعبنا بها خلال بطولة أمم أفريقيا 2019".


وتوج منتخب محاربي الصحراء بلقب أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت هذا الصيف في مصر، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.


وأضاف محرز "نعلم أن المهمة ستكون صعبة لأننا الآن نلعب بثوب البطل، ولكن يجب أن تتحول الأحلام إلى حقائق واقعية".


وتابع "نستهدف الفوز على بنين، لا يهمنا إن كانت مباراة ودية أو رسمية، فالمهم بالنسبة لنا يبقى إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب أنصارنا".


كما تطرق محرز إلى وضعيته مع مانشستر سيتي، حيث أكد مواصلة العمل بجدية من أجل نيل ثقة المدرب بيب جوارديولا.


وحول شائعات خلافه مع المدرب، علق "علاقتي جيدة مع جوارديولا، لا يوجد أي خلاف بيننا، لقد أشركني في مباراتين من أصل 4 مواجهات وهذا أمر رائع، خاصة وأن المنافسة على أشدها داخل الفريق".


من ناحية أخرى، دعا جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، جماهير بلاده للاحتفال بالتتويج القاري خلال ودية بنين.


وقال بلماضي للجماهير "نحن في انتظار حضوركم بقوة في ودية بنين، المباراة ستكون فرصة للاحتفال بحصد لقب الكان".




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