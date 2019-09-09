تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |  2019-09-09 11:56:18 الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات |  2019-09-09 11:55:09 اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! |  2019-09-09 11:44:58 بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا |  2019-09-09 11:36:27 بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا |  2019-09-09 11:32:03 الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل |  2019-09-09 11:06:01 لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها |  2019-09-09 10:58:24 فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات |  2019-09-09 10:28:40 اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية |  2019-09-09 10:30:03 دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% |  2019-09-09 10:02:43 مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية..احذرها!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حين تنشط الغدة الدرقية في جسم الإنسان، بشكل زائد عما هو مطلوب، فإن الأطباء يوصون بمراعاة عدد من الخطوات الغذائية، سواءً عبر الإقبال على بعض الأطعمة أو الابتعاد عن أخرى.



ويقع هذا الاضطراب الصحي حين تقوم الغدة الدرقية بإنتاج عدد كبير من الهرمونات، ويظهر المرض من خلال أعراض تشمل النقص المفاجئ للوزن والقلق والتعرق وصعوبة النوم إضافة إلى ضعف العضلات.


وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن مرض فرط نشاط الغدة الدرقية يصيب النساء بشكل أكبر مقارنة بالرجال.


ويحتاج المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية إلى الانتباه بشدة لما يأكلونه، والسبب هو أن الغذاء يؤثر على إنتاج الهرمونات وكيفية عملها في الغدة.


ويوصي الأطباء بالابتعاد عن الأغذية التي تحتوي نسبة عالية من مادة "اليود"، لأن الإكثار منها يؤدي إلى ارتفاع إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وهذا ينطبق أيضا على مشروبات "الكافيين".


ويرتفع معدل اليود بشكل كبير في مأكولات البحر وسمك التونة، إضافة إلى منتجات الألبان وبعض الحبوب.


ولتفادي النسب العالية من اليود، يمكن اللجوء إلى بياض البيض والخضار الطازجة فضلا عن الملح غير المزود باليود والنباتات، أما لحوم البقر والدجاج والضأن فيتوجب أكلها، بشكل معتدل.


ويساعد القرنبيط والملفوف على خفض إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وفي المقابل، ينبغي على الشخص الذي يعاني قصورا في نشاط هذا العضو، أن يبتعد قدر الإمكان عن هذه الخضراوات.


وفي السياق، ينصح الأطباء من يعانون هذا الاضطراب الصحي، بتناول ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين "د" لأن فرط النشاط في الغدة الدرقية من شأنه أن يؤثر على صحة العظام.


ولأن جسمنا يحتاج إلى مادة الحديد حتى يعمل بالشكل المطلوب، فإن حدوث نقص فيه، يزيد من عرضة الإصابة بفرط النشاط في الغدة الدرقية.


ويساعد الحديد، خلايا كرات الدم الحمراء على حمل الأوكسجين إلى باقي الخلايا في جسم الإنسان، ويمكن الاستفادة من هذه المادة الغذائية المهمة في أغذية مثل السمك والفول والعدس والسبانخ والحمص والزبيب.




كلمات متعلقة

أغذية, "تربك", عمل, الغدة, الدرقية..احذرها!!,

تابعونــا

أخطاء شائعة عند بناء العضلات .. تجنبوها! أخطاء شائعة عند بناء العضلات .. تجنبوها! 2019-09-09 | 13:00:29

: يلجأ غالبية الشباب للنوادي الرياضة ليس فقط لفقدان الوزن وإنما لبناء العضلات،...

حقائق هامة عن سرطان الثدي لدى الرجل حقائق هامة عن سرطان الثدي لدى الرجل 2019-09-09 | 10:30:34

سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع الأورام التي تهاجم المرأة، وعلى الرغم من أنه ليس...

الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان! الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان! 2019-09-09 | 08:54:55

المقعد المريح الذي تجلس عليه لتشاهد برامج التلفزيون ليس صديقاً لك، بل يمكن أن...

دراسة تحذر: ضعف صحة الفم يقود للتراجع المعرفي دراسة تحذر: ضعف صحة الفم يقود للتراجع المعرفي 2019-09-08 | 09:30:14

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن تراجع صحة الفم والأسنان، خاصة أمراض اللثة، مرتبطة...

للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك! للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك! 2019-09-07 | 16:49:34

يعرف الكثيرون أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن دراسة جديدة...

ما الوزن المناسب لحقيبة الظهر الخاصة بطفلك؟ ما الوزن المناسب لحقيبة الظهر الخاصة بطفلك؟ 2019-09-06 | 14:59:37

مع حلول الموسم الدراسي، تثير حقائب الظهر التي يحملها التلاميذ الصغار، مخاوف صحية...

أطعمة تحمي الجلد من أضرار الشمس وتكافح الشيخوخة! أطعمة تحمي الجلد من أضرار الشمس وتكافح الشيخوخة! 2019-09-06 | 09:13:21

يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء...

هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر 2019-09-05 | 17:50:29

تشير دراسة جديدة إلى أن أجزاء صغيرة من البلاستيك قد تدخل أجسامنا عبر الهواء الذي...

العلماء يحذرون من خطورة غسل اللحوم قبل طبخها العلماء يحذرون من خطورة غسل اللحوم قبل طبخها 2019-09-05 | 16:55:17

أكدت نتائج التجارب التي أجراها علماء الولايات المتحدة، على أنه من الأفضل عدم غسل...

خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة 2019-09-05 | 14:47:48

حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر المبارك مدينة الناصرة علي سلام تكبيرات مسجد السلام مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةجميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة فتاة علاقة مع خالها تلد ابن منطقة القدس يحدث في البلاد وزارة الصحة مصنع صحينة الامير فحص جرثومة سلمونيلا بيان شبهات وجود العثور سفيرة فنلندا تزور قرية عبلين وديع ابو نصار الجليل السفارةاستمرار محاكمة دارين طاطور من الرينة بتهمة التحريض‎حسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثاشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة مواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرةتمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد فؤاد عازم الطيبة البروفيسور مديرا قسم الاخصاب ايخيلوف فوز مناقصة طبيب مستشفى كريسميس ماركت شجرة الميلاد اضاءة استعدادات افتتاح ريفلين عائلة ناصر الطيرة معزيا وفاة رئيس الدولة روبين ليان عملية اسطنبول ارهابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com