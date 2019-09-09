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بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أرقام قياسية سجلتها درجات الحرارة التي ضربت فرنسا في شهر أيار الماضي، حيث وصلت في بعض المناطق جنوبي البلاد إلى 46 درجة مئوية.



وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين إن موجتي حر ضربتا فرنسا هذا الصيف تسببتا بمقتل ما يزيد على 1500 شخص.


ومع ذلك فهذا الرقم يقل كثيرا عن ذلك الذي سقط خلال كارثة صيف 2003، ففي صيف ذلك العام توفي ما يقدر بنحو 15000 شخص خلال موجة الحر في آب.


وقالت بوزين في تصريح للإذاعة الفرنسية "تم تسجيل 1500 حالة وفاة جراء موجات الحر التي ضربت البلاد هذا العام، وهو أكثر من المتوسط في هذه الشهور، كما أنه أقل بعشر مرات من الوفيات التي حدثت في عام 2003".


وفي هذا العام، 2019، ضربت موجات الحر فرنسا في شهري حزيران وتموز، حيث سجلت درجة حرارة رقما قياسيا جديدا جنوبي البلاد يوم 28 حزيران، عندما بلغت 46 درجة مئوية.




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