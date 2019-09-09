الجيش, الاسرائيلي:, عناصر, ايرانية, اطلقت, صواريخ, باتجاه, اسرائيل,

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رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...
تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...
اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي...
بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز...
أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي...
قام رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، بتقديم التماسٍ للمحكمة...
يفضل أكثر من الناس الاستعمال اليومي للمركبة الخصوصية، ويسافرون أقل فأقل في وسائط...
اعتقلت الشرطة في الجنوب مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة...
أكد المفتي العام للقدس للديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين، على حرمة سرقة...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على...