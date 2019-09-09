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الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الجيش الاسرائيلي انه تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا الى اسرائيل .



وزعم الجيش في بيانه" لم تجتاز الى داخل إسرائيل حيث تم اطلاقها من قبل عناصر بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".


وحمل الجيش الاسرائيلي سورية مسؤولية كل عملية تنطلق من أراضيه. وقال الناطق بلسان الجيش: نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر".




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