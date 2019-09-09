تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |  2019-09-09 11:56:18 الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات |  2019-09-09 11:55:09 اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! |  2019-09-09 11:44:58 بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا |  2019-09-09 11:36:27 بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا |  2019-09-09 11:32:03 الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل |  2019-09-09 11:06:01 لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها |  2019-09-09 10:58:24 فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات |  2019-09-09 10:28:40 اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية |  2019-09-09 10:30:03 دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% |  2019-09-09 10:02:43 مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، بتقديم التماسٍ للمحكمة العُليا في مدينة القدس، ضدَّ كلٍّ من دولة إسرائيل، وزارة الدّاخليّة ووزير الدّاخليّة، أريي مخلوف درعي، وذلك بسبب إخلالهم في الوعود السّلطويّة الموثّقة التي سَبَقَ وأن أَقَرَّت بافتتاح فرعٍ مكتبيّ لها في مدينة باقة الغربيّة، التي تُعْتَبَرُ منذ سنين طويلة مركزًا يستقطب الكثير من أبناء وبنات البلدان المُجاورة لها.



وقد هَدَفَ الالتماس إلى إلزامِ الأطراف الثّلاثة المذكورة أعلاه، بمنح تبريرٍ وتعليلٍ منطقيّين لعدم الوفاء بالوعود التي سبَقَ وأن اُتُّخِذَت في أعقاب جلسات مكثّفة، جادّة ومتواصلة مع الجهات الرّسميّة أعلاه.


وفي نصّ الالتماس الذي تمّ تقديمه، جاءَ أنّ: "تقصير الأطراف الماثلة أمام القضاء، يمسّ أيضًا بحقّ الملتمسين في حياةٍ متساوية ويُمَيِّزُ ضدّهم لصالح المجتمع الإسرائيليّ، وهو حقّ تمّ الاعتراف به كحقّ إنسانيّ أساسيّ في هذه المحكمة، في الكثير من المرّات السّابقة".


وقد أورَدَ الالتماسُ مُجريات التّواصل والاتّصالات مع المؤسّسات الوزاريّة المختلفة، سعيًا لتحصيل مصادقة على افتتاح مكتب لوزارة الدّاخليّة في مدينة باقة الغربيّة، والوعود والاتّفاقات التي تمّ تحصيلها، والتي أخلّت بها الدّولة ووزارة الدّاخليّة.


وألزمت المحكمةُ الأطراف الثّلاثة بتقديم ردّها على التماس رئيس بلديّة باقة الغربيّة بهذا الشأن.


وتنتظرُ مدينة باقة الرّدّ على هذا الالتماس الهامّ، من أجل تحصيل مورد هام آخر للمدينة الحيويّة والقلب النّابض للمثلّث.




كلمات متعلقة

لإخلالها, بوعود, افتتاح, مكتب, وزارة, داخليّة, في, باقة, الغربية, -, رئيس, البلديّة, يلتمسُ, ضدّ, الوزارة, ووزيرها,

تابعونــا

في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها 2019-09-09 | 13:45:59

رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...

الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا 2019-09-09 | 12:57:41

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...

الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو 2019-09-09 | 12:06:50

اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي...

الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات 2019-09-09 | 11:56:18

بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز...

بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا 2019-09-09 | 11:44:58

أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي...

الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل 2019-09-09 | 11:32:03

قال الجيش الاسرائيلي انه تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا الى...

فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات 2019-09-09 | 10:58:24

يفضل أكثر من الناس الاستعمال اليومي للمركبة الخصوصية، ويسافرون أقل فأقل في وسائط...

اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية 2019-09-09 | 10:28:40

اعتقلت الشرطة في الجنوب مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة...

مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً 2019-09-09 | 10:02:43

أكد المفتي العام للقدس للديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين، على حرمة سرقة...

اصابة خطيرة بحادث مروع بين سيارة وشاحنة في الجنوب اصابة خطيرة بحادث مروع بين سيارة وشاحنة في الجنوب 2019-09-09 | 09:45:26

عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةنشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال شبح هدم بيت بيوت عائلة عبد الغني ام الفحم رفض استئناف قاضيحادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة اعتقال يهودي يميني بشبهة تهديد أيمن عودة بالقتلالناصرة كيلو بندورة ارتفاع اسعار غلاء استياء خضراوات فواكه شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيهدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com