تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |  2019-09-09 11:56:18 الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات |  2019-09-09 11:55:09 اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! |  2019-09-09 11:44:58 بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا |  2019-09-09 11:36:27 بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا |  2019-09-09 11:32:03 الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل |  2019-09-09 11:06:01 لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها |  2019-09-09 10:58:24 فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات |  2019-09-09 10:28:40 اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية |  2019-09-09 10:30:03 دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% |  2019-09-09 10:02:43 مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يفضل أكثر من الناس الاستعمال اليومي للمركبة الخصوصية، ويسافرون أقل فأقل في وسائط المواصلات العمومية؛ هكذا يتبين من استطلاع للرأي أجرته جمعية أور ياروك بواسطة المعهد البحثي "مأغار موحوت". حيث يقوم %13 فقط من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع العربي بالاستعمال اليومي للباص.   



ويتبين كذلك من الاستطلاع للرأي في المجتمع العربي:


·         يفيد %80 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع العربي بأنهم يصلون من مكان إلى مكان بواسطة مركبة خصوصية؛ وفي مقابلهم يستعمل %13 فقط الباص.


·         إدّعى %31 من المطروح عليهم الأسئلة بأنه لا تتوفر هناك مواصلات عمومية من بيتهم إلى مكان العمل أو الدراسات.


·         قال %56 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع العربي إنهم لا يستعملون المواصلات العمومية لأنهم لا يريدون الاضطرار إلى التقيد بجداولها الزمنية، وذكر %31 أن المواصلات العمومية ليست مريحة لهم.


·         كان %72 ليريدون السفر بالمواصلات العمومية لو كانت متوفرة ومتميزة بالمنالية ومريحة.


·         يعتقد %28 أن الباص أكثر أمانا، ويعتقد %29 أن المركبة الخصوصية أكثر أمانا، ويعتقد %25 أن كليْهما آمنان بنفس الدرجة.      


إيريز كيتا مدير عام جمعية أور ياروك: "حتى التكدسات المرورية وزحمات السير التي لا تُحتمل لا تدفع الناس إلى إبقاء المركبة الخصوصية في البيت واستعمال الباص. وأهملت الدولة خلال سنوات موضوع نقليات الجماهير فهذا يؤدي إلى النتائج التي يؤدي إليها- يعبر ناس عن عدم ثقتهم بالمواصلات العمومية ويتجنبون استعمالها يوميا. ويلزم وزارة المواصلات والسلامة في الطرق الزيادة من الاستثمار في المواصلات العمومية على حساب الاستثمار في المركبات الخصوصية من أجل سدّ الفجوة الكبيرة مع الدول الغربية. وكلما ننجح في دفع أكثر فأكثر من الناس إلى الانتقال من المركبة الخصوصية إلى المواصلات العمومية، سنوفر للنظام الاقتصادي في البلاد في الكثير من المال، وسنحسن جودة الهواء الذي نستنشقه وسنقلل أيضا من حوادث الطرق".  


كيف يتنقل الناس؟ تفضل الأغلبية المركبة الخصوصية   


·         يفيد %80 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع العربي بأنهم يصلون من مكان إلى مكان بواسطة مركبة خصوصية؛ وفي مقابلهم يستعمل %13 فقط الباص.


·         يفيد %65 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع اليهودي بأنهم يصلون من مكان إلى مكان بواسطة مركبة خصوصية؛ وفي مقابلهم يستعمل %23 فقط الباص.


حين طُرِح عليهم السؤال هل تتوفر هناك مواصلات عمومية من البيت إلى مكان العمل أو الدراسات:


·         إدّعى %31 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع العربي بأنه لا تتوفر هناك مواصلات عمومية من بيتهم إلى مكان العمل أو الدراسات.


·         إدّعى %29 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع اليهودي بأنه لا تتوفر هناك مواصلات عمومية من بيتهم إلى مكان العمل أو الدراسات.


والأسباب؟ تكون المواصلات العمومية غير مريحة ومقيِّدة:


·         قال %56 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع العربي إنهم لا يريدون الاضطرار إلى التقيد بالجداول الزمنية للمواصلات العمومية، وذكر %31 أن المواصلات العمومية ليست مريحة لهم.


·         قال %47 من المطروح عليهم الأسئلة من المجتمع اليهودي إنهم لا يريدون الاضطرار إلى التقيد بالجداول الزمنية للمواصلات العمومية، وذكر %36 أن المواصلات العمومية ليست مريحة لهم.


طموحات: تريد الأغلبية الكبرى- إذا كانت هناك مواصلات عمومية متوفرة وقابلة للاستعمال ومريحة من البيت إلى العمل فسأسافر بها  


أعرب أغلية المجيبين على الأسئلة في عموم المناطق عن الاستعداد لتفضيل المواصلات العمومية كوسائط النقل المستعمَلة من قبلهم، شريطة كونها تشغَّل بانتظام وعلى مدى عالٍ لتواتر وسائط النقل بالقرب من بيوتهم.


·         المجتمع العربي- كان %72 ليريدون السفر بالمواصلات العمومية لو كانت متوفرة ومتميزة بالمنالية ومريحة.


·         المجتمع اليهودي- كان %70 ليريدون السفر بالمواصلات العمومية لو كانت متوفرة ومتميزة بالمنالية ومريحة.


كيفية النظر إلى مدى الأمان: يكون الباص أكثر أمانا من المركبة الخصوصية


·         المجتمع العربي- يعتقد %28 أن الباص أكثر أمانا، ويعتقد %29 أن المركبة الخصوصية أكثر أمانا، ويعتقد %25 أن كليْهما آمنان بنفس الدرجة.      


·         المجتمع اليهودي- يعتقد %42 أن الباص أكثر أمانا، ويعتقد %18 أن المركبة الخصوصية أكثر أمانا، ويعتقد %30 أن كليْهما آمنان بنفس الدرجة.      


أُجريَ البحث خلال شهر آب 2018 من خلال استطلاع إنترنتي للرأي لدى مجموعة إنسانية ثابتة متعددة المشاركين من 501 رجال ونساء بأعمار 18 وما فوق، يشكلون عينة قطرية نموذجية من إجمالي السكان اليهود في دولة إسرائيل. ويكون خطأ المعاينة بالنسبة للتقديرات المختلفة هو %4.4. 




كلمات متعلقة

فقط, %13, من, المواطنين, العرب, يتنقلون, يوميا, بالحافلات,

تابعونــا

في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها 2019-09-09 | 13:45:59

رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...

الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا 2019-09-09 | 12:57:41

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...

الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو 2019-09-09 | 12:06:50

اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي...

الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات 2019-09-09 | 11:56:18

بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز...

بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا 2019-09-09 | 11:44:58

أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي...

الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل 2019-09-09 | 11:32:03

قال الجيش الاسرائيلي انه تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا الى...

لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها 2019-09-09 | 11:06:01

قام رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، بتقديم التماسٍ للمحكمة...

اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية 2019-09-09 | 10:28:40

اعتقلت الشرطة في الجنوب مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة...

مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً 2019-09-09 | 10:02:43

أكد المفتي العام للقدس للديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين، على حرمة سرقة...

اصابة خطيرة بحادث مروع بين سيارة وشاحنة في الجنوب اصابة خطيرة بحادث مروع بين سيارة وشاحنة في الجنوب 2019-09-09 | 09:45:26

عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزارة الصحة مصنع صحينة الامير فحص جرثومة سلمونيلا بيان شبهات وجود العثور مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية اصابات حادث طرق مروع مدخل قرية عبلين الشرطة اسعاف مركز حياة الطبي مستشفى فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي حفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف مفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقمظاهرة الناصرة الجبهة الحزب الشيوعي القدس الاقصى اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com