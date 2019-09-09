عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية

تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ للعام الرابع على التوالي بمشروع الحقيبة المدرسية لدعم الأسر الكريمة في عكا من خلال توزيع اكثر من 100 حقيبة مدرسية تشتمل على جميع المستلزمات المدرسية من القرطاسية للطالب.وقد جاء المشروع ضمن سلسلة مشاريع الخير التي يقوم بها مركز المينا العكي على مدار السنة.المربية شيماء هنداوي مديرة مركز المينا قالت: "نشكر كل من ساهم وتبرع وقدم الخير لأهلنا في مدينة عكا ونرجو لطلابنا عاما مثمرا ناجحا مكللا بالبسمة والإنجاز. بوركتم وكل عام وأنتم الخير كله".