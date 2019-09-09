تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-09 13:45:59 في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها |  2019-09-09 13:02:54 سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ |  2019-09-09 12:57:41 الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا |  2019-09-09 13:00:20 مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة! |  2019-09-09 12:06:50 الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو |  2019-09-09 11:56:18 الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات |  2019-09-09 11:55:09 اكتشاف رفات بشرية في منزل رئيس الباراغواي المخلوع ! |  2019-09-09 11:44:58 بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا |  2019-09-09 11:36:27 بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا |  2019-09-09 11:32:03 الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل |  2019-09-09 11:06:01 لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها |  2019-09-09 10:58:24 فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات |  2019-09-09 10:28:40 اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية |  2019-09-09 10:30:03 دراسة تتوقع انخفاض مبيعات "ايفون 11" بنسبة 30% |  2019-09-09 10:02:43 مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شابين على خلفية جريمة القتل المزدوجة في اللقية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في الجنوب مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة في اللقية قبل شهر ونصف .


 وتطلب من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقالهما .

وكانت العائلة في طريقها الى منزلها في اللقية حين أطلق مجهولون النار على السيارة وذكر ان عزيزة الربيدي كانت حاملا وان جريمة القتل ارتكبت على مرأى من ابنهما البالغ من العمر 8 أعوام.


ويشار الى ان  هناك حوالي 600 جريمة قتل لم يتم فك لغزها من قبل الشرطة  والقبض على مرتكبيها 


خبار متعلقة







كلمات متعلقة

اعتقال, شابين, على, خلفية, جريمة, القتل, المزدوجة, في, اللقية,

تابعونــا

في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها في سابقة - المحكمة تصدر قرارا بدفع 40 ألف شيكل لطبيبة أسنان عربية تم رفض تشغيلها بسبب حجابها 2019-09-09 | 13:45:59

رفضت عيادة لطب الأسنان في منطقة المركز قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع...

الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا الغاء اقتراح قانون نصب كاميرات داخل صناديق الإقتراع - الطيبي : صوت المشتركة هو الذي حسم - شاهدوا 2019-09-09 | 12:57:41

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي...

الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو الأن في الكنيست - أجواء مشحونة في جلسة مناقشة كاميرات المراقبة وابعاد النائب اسامة سعدي - فيديو 2019-09-09 | 12:06:50

اجواء مشحونة تشهدها الكنيست الان حيث تم ابعاد النائب اسامة سعدي من الجلسة التي...

الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات الكنيست تبحث مشروع قانون نصب الكاميرات 2019-09-09 | 11:56:18

بدأت قبل قليل في الكنيست جلسة ابحث مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز...

بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا بعد وصول عينات إسراء- تقرير الطب الشرعي لدى النيابة غدًا 2019-09-09 | 11:44:58

أوضح محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي...

الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل الجيش الاسرائيلي: عناصر ايرانية اطلقت صواريخ باتجاه اسرائيل 2019-09-09 | 11:32:03

قال الجيش الاسرائيلي انه تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا الى...

لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها لإخلالها بوعود افتتاح مكتب وزارة داخليّة في باقة الغربية - رئيس البلديّة يلتمسُ ضدّ الوزارة ووزيرها 2019-09-09 | 11:06:01

قام رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، بتقديم التماسٍ للمحكمة...

فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات فقط %13 من المواطنين العرب يتنقلون يوميا بالحافلات 2019-09-09 | 10:58:24

يفضل أكثر من الناس الاستعمال اليومي للمركبة الخصوصية، ويسافرون أقل فأقل في وسائط...

مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً مفتي فلسطين: سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً 2019-09-09 | 10:02:43

أكد المفتي العام للقدس للديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين، على حرمة سرقة...

اصابة خطيرة بحادث مروع بين سيارة وشاحنة في الجنوب اصابة خطيرة بحادث مروع بين سيارة وشاحنة في الجنوب 2019-09-09 | 09:45:26

عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى مفرق ميرو قرب الجش حادث طرق شاحنة سائق اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة الشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق نزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة انقلاب حادث طرق سيارتين شارع اليكيم دالية الكرمل اسعاف شرطة الغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةمصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com