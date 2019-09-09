اعتقال, شابين, على, خلفية, جريمة, القتل, المزدوجة, في, اللقية,

اعتقلت الشرطة في الجنوب مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة في اللقية قبل شهر ونصف .

وتطلب من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقالهما .وكانت العائلة في طريقها الى منزلها في اللقية حين أطلق مجهولون النار على السيارة وذكر ان عزيزة الربيدي كانت حاملا وان جريمة القتل ارتكبت على مرأى من ابنهما البالغ من العمر 8 أعوام.ويشار الى ان هناك حوالي 600 جريمة قتل لم يتم فك لغزها من قبل الشرطة والقبض على مرتكبيها