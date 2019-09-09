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دفعة شبابية لمنطقة العينين



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Kiehl's, ماركة العناية النيويوركية, تطرح Youth Dose Eye Treatment -كريم عيون قوي, يمنح الرطوبة وطلة نضرة وناعمة لمنطقة العينين.



* يدمج عناصر مفيدة لنتائج فورية وطويلة, على أساس معادلة تدمج پرو- رطينول, خلاصة بذور العنب وڤيتامين C, التي معاً تمنح العناية المتكاملة لمنطقة العينين وتمنح دفعة رطوبة, تنعيم وتحسين في نقاء البشرة فوراً.


بعد الاستعمال لوقت طويل: 


* في الاستعمال الأوّل يظهر تحسن في نقاء البشرة فتظهر ناعمة ونضرة. وباستعمال متواصل يظهر تحسن كبير في تقليل البقع الغامقة, الانتفاخات والتجاعيد فتصبح طلة بشرة عيون شابة ومنعشة اكثر.


تعليمات الاستعمال: في الصباح والمساء يجب امتصاص الكريم في البشرة بتربيتات خفيفة حول العينين. لاستعمال تحت الماكياج او لوحده. يجب الابتعاد عن ملامسة العينين.


السعر: 189 ش.


للمعلومية:

* يمكن دخول احدى حوانيت Kiehl's والحصول على تشخيص واستشارة شخصية.


* مبدأ "جرّبي قبل ان تشتري" في حوانيت الشركة يشمل توزيع عينات بيد سخية.
  




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