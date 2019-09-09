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"سوفت تاتش" تطرح عطراُ جديداً بـ 3 روائح ممتعةRainbow: Green, Pink & Musk فيمكنك اختيار عطرك مجدداً في كل يوم!

Rainbow Green:

الشخصية: انتج العطر بإيحاء المرأة المتحررة والمرتبطة بالطبيعة والتي تُبقي خلفها اعقاباً خضراء ومنعشة. 

الشذا: العطر فاكهي وأزهاري من مركباته: مسك, كشمش أسود, مندلينا, چردينيا, ياسمين, طوبوروز, نرجس, مسك, أرز وبرقوق.

Rainbow Pink:

الشخصية: صمم بإيحاء المرأة الرومانسية والمتفائلة التي لا يتوقف ايمانها بالحب. الشذا: عطر فاكهي وازهاري. الشذى مركب من خوخ, مندلينا, برڠموت, ياسمين, طوبوروز, چردينيا, ورد, لوز, ڤانيل, خشب الصندل, فول تونيكا, كاكاو وراتنج.

Rainbow Musk:

الشخصية: عطر بإيحاء المرأة الانيقة والجذابة, الواثقة من نفسها والتي تصنع لها أهدافاً وتحققها. 

الشذا: أزهاري - شرقي من مكوناته: ورد, نرولي, برڠموت, ياسمين سمبك, خشب الصندل.

السعر: 149.90 ش. لـ - 100 مل.  
تعطري بما يلائم شخصيتك




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