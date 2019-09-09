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مبابي هدف زيدان الأول بالصيف المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال تقرير صحفي، اليوم ، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر التحرك صوب كيليان مبابي، بعدما فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.


وأشارت إلى أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 2018، تعني عدم ميله بقوة للتعاقد مع نيمار.


وقرر زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، جعل مبابي هدفه الأول في صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا.


وتشير التقارير في إسبانيا إلى أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى البرنابيو، ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يحرصون على ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في احتفالية تقديم هازارد.




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