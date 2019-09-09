مفتي, فلسطين:, سرقة, التيار, الكهربائي, حرام, شرعاً,

أكد المفتي العام للقدس للديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين، على حرمة سرقة التيار الكهربائي، بما فيها الاعتداء على ممتلكات ومقدرات وموظفي الشركة.

جاء ذلك خلال استقبال المفتي لوفد من شركة كهرباء محافظة القدس في مكتبه بمقر دار الافتاء بمدينة القدس، ضم رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري، وعضو مجلس الإدارة السيد خالد أبو عكر، وأمين سر نقابة عمال وموظفي شركة كهرباء القدس السيد هاني عبد السلام.وقال المفتي محمد حسين خلال اللقاء "إن سرقة الكهرباء لا تجوز قطعاً وهي حرام شرعاُ لما يترتب عليها من ضرر يلحق بالشركة التي تعتبر من أهم الصروح الاقتصادية الموجودة في المدينة المقدسة، مؤكداً أن على الفتاوى الصادرة عن مجلس الأفتاء ودور الفتوى التي تحرم سرقة التيار الكهربائي كون هذه الأموال هي أموال عامة يحرم المس بها".وأضاف المفتي "أن من ضمن هذه الفتاوى ما ينبغي معرفته هو أن التزود بالتيار الكهربائي دون أن يحسب على العداد الرسمي يعد سرقة عند أهل العلم وهو يعد من المحرمات والكبائر، وما يجب علمه في هذا المقام أن يؤدي حقوق وواجبات المسلمين ويدفع ما يترتب عليه لقاء ما يحصل عليه من منافع وسلع وخدمات، وأن الأموال التي تترتب من خدمات الكهرباء والماء ونحوها تعد من قبل الاثمان الواجب عليه تسديدها للجهة المشرفة على ذلك، موضحا أنه لا يجوز لمن يملك تلك الأثمان المترتبة عليه وديون مستحقة عليه أن يمتنع أو يتاخر في تسديدها لأن في ذلك ظلم حرمه الله عز وجل".