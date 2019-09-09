انفصال, كيفانش, تاتليتوغ, عن, زوجته, حقيقة, أم, إشاعة؟,

بعد البلبلة التي أثيرت مؤخرا بشأن علاقة النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ بزوجته، نفى خبر انفصاله عنها، واصفا ذلك بالعاري عن الصحة.

واضاف كيفانش ان زوجته لا تخرج كثيرا، وتتواجد اكثر الأحيان في المنزل، وعدم ظهورها كثيرا معه لا يعني انهما انفصلا.الجدير ذكره ان كيفانش خاض مؤخرا بطولة مسلسل “اصطدام” الى جانب النجمة إلتشين سانجو، اضافة الى أنور صايلاك، البيران دويماز، وهو المسلسل الدرامي الذي عاد به كيفانش للشاشة الصغيرة بعد مسلسل “جسور والجميلة” الذي شارك في بطولته أمام توبا بويوكستون وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.