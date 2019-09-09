اصابة, خطيرة, بحادث, مروع, بين, سيارة, وشاحنة, في, الجنوب,

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وجاءنا في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين :" رجال الاطفاء والانقاذ خلّصوا عالقا في السيارة الخصوصية واحيل للعلاج الطبي بحالة خطيرة.

عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 232 في الجنوب.

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