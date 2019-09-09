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سيروم منعش يزود البشرة بالرطوبة والماء



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شركة التجميل الفرنسية Payot تستمر في التجديد وتعرض الحل الكامل لترطيب البشرة بشكل متواصلو لساعات طويلة مع سيروم رطوبة جديد وشيّق: 

Payot Hydra 24+Essence  - Plumping Priming Infusion -


سيروم منعش يزود البشرة بالرطوبة والماء, يهدئ ويلين البشرة مع خلاصتي تين وشمام, يهدئ ويلين البشرة مع خلاصات أوراق تويج بيضاء, ويحسن الرطوبة والوقاية من التلوث ومن الأضرار البيئية مع خلاصة طحالب حمراء التي تحاكي بشكل طبيعي فعالية الحامض الهيالوروني. ملائم لجميع أنواع البشرة, خاصة في حالات نقص الرطوبة, في فترات الجفاف, تقلبات الجو, الانتقال الحاد من الحر الى البرودة وبالعكس.


السعر: 99 ش. لـ 125 مل.




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