يمكنك أن تكوني شابة, مسنّة, مشهورة, غير مشهورة, ما تريدين. لكن أن تشعري كالمليونيرة هو أسلوب ثقة بالنفس. "ليدي مليون" هو البرهان على أن كل شيء ممكن, أن تكوني امرأة تبني ذاتها وتصبح امبراطورية.

صممت الزجاجة كجوهرة مبهرة, وردية تشع بلون أولترا لامع وأنثوي. الشذا يعكس باقة أزهار برّاقة.العلامة العليا: برقوق, أزهار برتقال, مچنوليا وبتشولي والعلامة المركزية: رائحة كونياك.EDP. 50 مل: 299 ش. متوفرة في شبكات الفارم.