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سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"
2019-09-09 09:14:08
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سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"
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