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سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"



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سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"




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