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الناصرة - وفاة الحاجه يسرى رجا وهداني مرعي



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انتقلت الى رحمته تعالى في الناصره الحاجه يسرى رجا وهداني مرعي ام عدنان حرم المرحوم احمد عبد الفتاح مرعي عن عمر يناهز 85 عاما ويشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين 9_9_19 بعد صلاة الظهر من مسجد النور في حي الفاخوره إلى مثواه الأخير. إنا لله وإنا إليه راجعون




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