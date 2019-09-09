الناصرة - وفاة الحاجه يسرى رجا وهداني مرعي

انتقلت الى رحمته تعالى في الناصره الحاجه يسرى رجا وهداني مرعي ام عدنان حرم المرحوم احمد عبد الفتاح مرعي عن عمر يناهز 85 عاما ويشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين 9_9_19 بعد صلاة الظهر من مسجد النور في حي الفاخوره إلى مثواه الأخير. إنا لله وإنا إليه راجعون

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