أحدث, ظهور, لأبناء, سلطان, الطرب, ”, جورج, وسوف, “,

نشر سلطان الطرب الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة له برفقة أولاده الثلاثة ” حاتم ” و ” وديع ” و ” جورج جونيور ” .

حيث ظهروا بالصورة وهم متشابكي الأيدي ويجلس جورج وسوف بينهم .وكتب سلطان الطرب في تعليقه على الصورة قائلا : ” يا رب كل العمر الأيد بالأيد ” .ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان جورج وسوف الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لجورج وعائلته كل الخير و المحبة والسعادة .