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أحدث ظهور لأبناء سلطان الطرب ” جورج وسوف “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر سلطان الطرب الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة له برفقة أولاده الثلاثة ” حاتم ” و ” وديع ” و ” جورج جونيور ” .



حيث ظهروا بالصورة وهم متشابكي الأيدي ويجلس جورج وسوف بينهم .

 وكتب سلطان الطرب في تعليقه على الصورة قائلا : ” يا رب كل العمر الأيد بالأيد ” .


ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان جورج وسوف الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لجورج وعائلته كل الخير و المحبة والسعادة .




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