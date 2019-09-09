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برشلونة يخوض موقعة فالنسيا بالثلاثي الناري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن الثلاثي الهجومي الذي سيخوض به برشلونة مباراة فالنسيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض المباراة لأول مرة هذا الموسم بالثلاثي الناري في الهجوم، والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.


وكان ميسي  يعاني من مشكلات عضلية أبعدته عن مباريات الفريق في بداية الموسم.


وأفادت تقارير مؤخرًا بأن ميسي تعرض لانتكاسة جديدة في إصابته وسيغيب لشهر آخر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكتالوني نفت ذلك.


أما سواريز فقد تعافى من آلام في الساق اليمنى، والتي تعرض لها في مباراة أتلتيك بيلباو بافتتاح الليجا.


وسيكون عثمان ديمبلي، هو الغائب الوحيد عن هجوم برشلونة في المباراة، حيث إنه يحتاج إلى أسبوع آخر من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة.




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