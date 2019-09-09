برشلونة, يخوض, موقعة, فالنسيا, بالثلاثي, الناري,

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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن موقف إدينسون كافاني وكيليان مبابي، نجمي...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع...
ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحلم بتعزيز صفوفه بصفقة جديدة...
أبدى بعض لاعبي برشلونة استعدادهم للمساعدة، من أجل إعادة نيمار لصفوف الفريق...
أغنية من اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً وتوزيعاً، طرحتها الفنانة ديانا حداد...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس،...
حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع نيمار دا سيلفا،...
علق الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة، على إمكانية مغادرة زميله الأرجنتيني...
علق مايكل أوين، أسطورة ليفربول ومانشستر يونايتد، على مسيرة زميله السابق في...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانه فسخ...