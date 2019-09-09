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الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 المقعد المريح الذي تجلس عليه لتشاهد برامج التلفزيون ليس صديقاً لك، بل يمكن أن يكون من خصومك لأنه يزيد خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان.



لذلك يوصف الجلوس بأنه التدخين الحديث، لأنه يمنع الجسم من حرق الدهون والسعرات الزائدة التي يحتوي عليها النظام الغذائي الغني بأطعمة وحلويات شرقية وغربية.


وقد أظهرت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أنه إذا زاد الجلوس يومياً عن 12 ساعة فإنه في حد ذاته عامل خطر صحي مستقل لعدة أمراض مزمنة.


وبحسب الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف إبديمولوجي" تزداد مخاطر الجلوس على صحة القلب والشرايين كلما زادت الجلسة الواحدة عن 60 إلى 90 دقيقة من دون وقوف أو حركة.


ويمتد تأثير الجلوس السلبي إلى مشاكل المفاصل بداية من الرقبة وحتى الوركين والركبتين، وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وارتفاع ضغط الدم، ودوالي الساقين، والسكري، والبدانة.




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