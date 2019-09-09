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"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، اليوم الاثنين، في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.



واعلن "حزب الله" في بيان له عن التصدي بالاسلحة المناسبة لطائرة اسرائيلية مسيرة اثناء عبورها للحدود اللبنانية –الفلسطينية باتجاة بلدة رامية الجنوبية ، حيث تم اسقاط الطائرة في خراج البلدة .


ولفت البيان الى ان الطائرة اصبحت بيد المقاومين .




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