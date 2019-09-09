افتتاح, السنة, الدراسية, في, مدرسة, البصليّة, شفاعمرو, 2019-2020‎,

في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا البصلية بافتتاح السّنة الدراسيّة وتوزيع الحلوى، احتفالا بالعام الدراسي الجديد بحضور الأهالي، الطلّاب وبراعم الصفّ الأول

صباحا قامت المديرة وطاقم المعلمين والمعلمات وعلى أنغام موسيقى احتفالية بافتتاح السّنه والتّرحيب بكافة الاهالي والطلاب، والتّشديد على أهمية القيم والسلوكيات الأخلاقية متمنيه سنة دراسية حافلة مثمرة بالجد والمثابرة، كما ودعت الطلاب للالتزام بحسن الخلق داخل المدرسة وخارجها وبالمقابل فان المدرسة ستحرص على توفير المناخ والظروف التعليميّة الملائمة من أجل أن يكتسب الطلاب المهارات والقيم المرجوة.وفي وقت لاحق من ساعات الدّوام زار المدرسة وفد البلدية برفقة الرّئيس عرسان ياسين والمفتش العام السيد خالد حجازي. وقد اطّلعوا على سير وانتظام العمليّة التربويّة والتعليميّة في المدرسة وهنّأوا إدارة المدرسة، معلّميها وطلّابها بافتتاح العام الدراسي. هذا وتجدر الإشارة أنّ الافتتاح كان موفقا سلسا ودون أي عقبات، فكل عام وجميع طلابنا وذويهم بألف خير